Sampdoria, Ranieri non si fida: “Parma basilare per noi. Può darci la salvezza”

Claudio Ranieri non si fida del Parma e mette in guardia i suoi. La Sampdoria è vicinissima alla salvezza ma deve ancora mettere un tassello per dirsi definitivamente sicura della permanenza nella massima serie. Per farlo occorrerà fare risultato contro i ducali.

Il tecnico ha presentato il match di domenica in conferenza stampa.

Ranieri: “Dare il 110% per tirarci fuori dalla lotta”

“Siamo una squadra che deve essere concentrata per fare buone partite. Parma è basilare per noi. Parma ci può dire che siamo salvi. Il derby? Quella sarà un’altra partita. Noi dobbiamo tirarci fuori dalla lotta salvezza il prima possibile. Noi dobbiamo dare il 110%, perché appena diamo il 99% sbagliamo”, ha detto Ranieri. “Dobbiamo giocare come abbiamo giocato ultimamente. La Sampdoria post Covid mi piace, quella pre Covid non sempre. Dobbiamo stare compatti e giocare di squadra solo così ce la faremo. Servirà determinazione. Questo è ciò che chiedo alla squadra. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che ce l’abbiamo già fatta”.

E sul Parma: “Ho visto le loro partite. Vero che hanno perso le ultime gare, ma ho visto anche come. Hanno sempre combattuto e sono davvero difficili da affrontare. Hanno lottato sempre, pressato sempre. Accorgimenti per l’orario delle 17.15? No, ma mi auguro ci sia un po’ di fresco”.

