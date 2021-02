Sampdoria, Ranieri: “Pagato il gap tecnico rispetto all’Atalanta. Derby importantissimo”

La Sampdoria cade in casa contro l’Atalanta. Il 2-0 non rende giustizia alla buona prestazione della formazione blucerchiata nel primo tempo, anche se nella ripresa il tasso tecnico dei nerazzurri si fa sentire. Il prossimo impegno della squadra ligure sarà il derby contro il Genoa.

LE PAROLE DI RANIERI

Il tecnico Claudio Ranieri analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo ho visto una buona Samp, il loro gol non è nato da una nostra disattenzione ma da una giocata da parte dei campioni dell’Atalanta. Sapevamo che dovevamo essere attenti per 90 e più minuti. Noi abbiamo giocato la nostra partita cercando di pressarli alti e non farli ragionare. Ci siamo riusciti nel primo tempo, dopo è uscita la solita Atalanta: quando non li pressi loro ti asfaltano, il risultato è giusto. Ha pesato il divario tecnico rispetto all’Atalanta, si è vista la differenza con una squadra superiore che ha avuto grande cattiveria. Quando siamo stati determinati e cattivi abbiamo tenuto botta, poi quando è sceso il nostro tasso di aggressività loro hanno dilagato. Se abbiamo fatto 26 punti all’andata, un allenatore deve richiedere per lo meno gli stessi punti al ritorno. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti, lottare sempre. Sicuramente il derby è una partita importantissima proprio perché ci sono due squadre che sono fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Sappiamo che per entrambe le tifoserie è la partita che conta”.