Sampdoria, Ranieri: “Pareggio giusto. Sorpreso dalla posizione del Cagliari”

L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio con il Cagliari: “Nel primo tempo loro ci hanno portati a spasso con i loro centrocampisti, creando diverse occasioni. Abbiamo subito gol su un fallo laterale, poi Ramirez è entrato bene in partita e poi siamo riusciti a chiuderli nella loro metà campo. Il Cagliari ha dei giocatori magnifici, fa strano che sia così in basso in classifica”. Gabbiadini autore del gol del vantaggio provvisorio dei blucerchiati sotto la lente di ingrandimento del tecnico: “In allenamento vede sempre la porta, è un ragazzo generoso che sa fare tutto e il suo sinistro è un pennello. Il pareggio è il risultato più giusto, però mancavano due minuti e quaranta alla fine, a due minuti e dieci avevamo la palla noi. Lì o ti fai ammonire o sgonfi il pallone. Ma l’imprevedibilità è il bello del calcio”.

Cagliari, Semplici: “Impensabile fare 7 punti in 3 partite. Ci siamo rimessi in gioco”