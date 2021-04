Sampdoria, Ranieri: “Partita difficile visto che il Crotone ha impedito nostro gioco”

Il commento del tecnico blucerchiato a fine match

"Mi aspetto una gara difficilissima. Affronteremo una squadra che gioca bene, che vuole salutare questo campionato a testa alta". Ci aveva visto giusto alla vigilia il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. Allo Scida in effetti i liguri hanno faticato più del previsto, ma sono usciti con i tre punti grazie al gol di Quagliarella. Il commento ai microfoni di Sky del tecnico Claudio Ranieri dopo la gara contro l'undici di Cosmi: "E' stata una partita difficile perché il Crotone è sceso in campo a testa alta e non ci ha dato la possibilità di fare il nostro gioco. Noi non abbiamo mai mollato e cambiando qualcosina in campo a livello tattico le cose sono andate meglio. Sono contento della vittoria e andiamo avanti così"