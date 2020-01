Sampdoria, Ranieri: “Partita quasi perfetta, ci è mancato solo il gol”

Prezioso 0-0 per la Sampdoria in casa del Milan nella diciottesima giornata del campionato di Serie A. Queste le parole del tecnico Claudio Ranieri al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Avremmo potuto portare a casa la vittoria, ma la prestazione è stata ottima. La squadra si è espressa bene, sono soddisfatto. Amarezza? No, quando vieni qua sai che devi fare una partita perfetta per vincere. Noi l’abbiamo fatta quasi perfetta, ci è mancato il gol. Ci sono stati tanti ammoniti, troppi per una partita che non è stata dura. Vorrei rivedere il fallo di Krunic, poteva essere il secondo giallo, Gli infortuni? Domani valuteremo con il medico. Depaoli è la terza volta che ha un problema alla stessa caviglia, Ramirez era in ottima forma, speriamo non sia niente di grave. Thorsby? E’ un ragazzo d’oro, se ha fatto meno di 13 chilometri mi arrabbio. Il ritiro di De Rossi? Lui e Totti sono stati l’anima della Roma, due uomini veri: due persone leali e sincere”.