Sampdoria, Ranieri pensa alla Juventus: l’arma segreta sono… i suoi “giganti”

Domenica 20 settembre la Sampdoria se la vedrà con la Juventus per la prima giornata di Serie A del nuovo campionato. La stagione 2020-21 inizia in salita per la squadra di Claudio Ranieri che, però, potrebbe provare una mossa a sorpresa affidandosi ai… suoi “giganti”.

Ranieri: quasi tutti giocatori da 190 cm

Come scrive Il Secolo XIX, nelle intenzioni di mister Ranieri c’è anche quella di affidarsi ad un undici di partenza di veri e propri giganti. Si parla di fisicità e, in questo senso, di altezza. Infatti, il tecnico potrebbe mettere in campo una squadra che arriva quasi nella sua interezza ad 1.90 m di altezza. Chabot, Rocha, Belec, Audero, Colley, Alex Ferrari, Askildsen e Thorsby sono una garanzia e se si aggiungono anche Ekdal e Yoshida, rispettivamente 188 cm e 189 cm, ecco che la strategia sembra chiara: palloni alti e tanta fisicità per affrontare CR7 e compagni.

Le uniche eccezioni potrebbero essere rappresentate dagli attaccanti e da Ramirez, quest’ultimo tra l’altro al centro di diversi rumors di mercato. Insomma. L’arma segreta di Sir Claudio potrebbero essere i centimetri in più rispetto agli avversari. Tutto pur di azzeccare l’esordio in campionato allo Stadium.

