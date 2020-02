Sampdoria, Ranieri: “Per noi sono punti vitali”

La Sampdoria vince in rimonta contro il Torino e guadagna punti importanti in chiave salvezza. Claudio Ranieri ai microfoni di SkySport ha analizzato la partita.

PUNTI VITALI – “Per noi questa partita era vitale, era importante vincere una partita non semplice. Abbiamo giocato bene, forse nel primo tempo serviva più praticità. Alla prima loro occasione abbiamo subito gol, ma la squadra è abituata a subire e poi reagire. Con il Napoli siamo stati troppo vogliosi di vincere. Sono tre punti importanti e meritati, dobbiamo continuare così”.

L’allenatore romano ha poi elogiato Gaston Ramirez per la doppietta: “Questi giocatori ti alzano il livello tecnico. Quando sta bene fisicamente gioca per i compagni e riesce a far gol. Le sue qualità le ha sciorinate tutte”.

PIEDI PER TERRA – “Non so se riusciamo a tirarci fuori in fretta, l’importante è tirarsi fuori. Restiamo con i piedi a terra. Capisco che i nostri tifosi possono sognare, ogni partita è importante e decisiva. Ho chiesto positività, con la qualità che hanno siamo riusciti ad aiutarci uno con l’altro, poi c’è il campo che deve darti risposte. Possiamo sempre cadere, ma dobbiamo avere la voglia di rialzarci”.