Sampdoria, Ranieri: “Primo tempo fatte fesserie poi tutto bene”

Una prova in crescendo quella della Sampdoria che passa a Parma dopo aver sofferto i primi 20′. Il tecnico Claudio Ranieri commenta la prestazione della squadra blucerchiata ai microfoni di Sky: “Ci è mancata la continuità e oggi ho preteso la massima concentrazione ai ragazzi dopo la vittoria della settimana scorsa contro l’Udinese. Oggi ho chiesto di non prendere gol e ci siamo riusciti anche se nel primo tempo stavamo facendo fesserie e ne parlerò con i ragazzi. Tutti bravi a eseguire le disposizioni che ho dato e bravi anche gli attaccanti a fare un certo lavoro. Bravi i miei ragazzi anche a ripartire quando recuperavamo la palla. Sono orgoglioso perchè i ragazzi mi seguono ed è bello per un allenatore. Adesso speriamo di fare la nostra partita contro la Juventus senza però far tirare in porta gli avversari bianconeri come oggi fatto con il Parma. Futuro? Qui mi trovo bene ma sono più contento se raggiungiamo la salvezza poi penseremo al rinnovo del mio contratto”