Sampdoria, Ranieri: “Quagliarella va tutelato. Candreva? Fatti nostri…”

Missione compiuta per la Sampdoria. I blucerchiati conquistano tre punti importantissimi contro il Crotone e si issano in decima posizione, continuando la loro scalata dopo la vittoria contro l’Hellas Verona.

LE PAROLE DI RANIERI

Il tecnico Claudio Ranieri analizza il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Stavamo vincendo 2-0 e pressando bene. Non si può sempre rispondere colpo su colpo. Bisogna saper tenere meglio il pallino del gioco. Avremmo dovuto essere più attenti e sereni in occasione del rigore. Abbiamo ricominciato subito nella ripresa a spingere, ma avremmo dovuto essere più calmi. La squadra ultimamente è così, ma va bene. Siamo riusciti a fare punti pesanti fuori casa. Il Crotone riesce a giocare con ottime geometrie e si trova bene: era una squadra molto pericolosa. Quagliarella è un giocatore sublime, ma va gestito e aiutato a esprimersi al meglio. E’ importante per noi, però poi sta a me metterlo nel momento giusto. Gli ho spiegato che non può giocare tutte le 38 gare. Mi è sembrato giusto aver messo la stessa squadra di Verona. Mi è spiaciuto per Ferrari che non è potuto entrare. Candreva? Sono fatti nostri. Obiettivo decimo posto? Meglio fare 40 punti. Anzi, 43. Lo ha chiesto Ferrero: i presidenti vogliono sempre di più… (ride ndr.). E’ importante che la squadra si esprima con serenità”.