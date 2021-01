Sampdoria, Ranieri: “Riscatto immediato dopo sconfitta con lo Spezia. Con l’Udinese 1 fisso”

C’è voglia di riscatto nei calciatori della Sampdoria dopo la sconfitta dello scorso lunedì nel derby con lo Spezia. La squadra blucerchiata a Marassi, affronterà domani sera l’Udinese. Il tecnico Claudio Ranieri in sala stampa non ha usato mezze misure nel presentare la partita: “Dopo la sconfitta a La Spezia – dice il tecnico del Doria ai media ufficiali – vogliamo dare una risposta positiva al nostro pubblico, al presidente e a noi stessi. Dobbiamo cercare le risposte dentro di noi, perché hanno avuto più fame e determinazione. Troppe seconde palle perse, poca concentrazione. Evidentemente quando giochiamo con le grandi, i ragazzi sentono quella voglia di fare bene e la necessità di aiuto reciproco uno con l’altro. Ma questo è un campionato particolare. L’Udinese è molto compatta, sa quello che vuole. Non ha la classifica che merita. Quindi sarà una partita difficile”.