Sampdoria, Ranieri: “Si era spenta la luce, bravi a riprendere la partita”

La Sampdoria vede davvero le streghe contro il Benevento. I giallorossi accarezzano a lungo l’idea della vittoria, prima che la rete di Keita imponga il pari.

LE PAROLE DI RANIERI

Il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Il buon punto va bene, quando non riesci a fare quello che vorresti meglio questo che perdere. Nel primo tempo abbiamo tenuto in mano le redini della gara, pur lasciando un’occasione a Caprari. Nel secondo tempo s’è spenta la luce, ci hanno fatto gol. Potevano raddoppiare e triplicare, buon per noi che Audero abbia fatto delle bellissime parate. Poi siamo stati bravi a riprenderla”.