Sampdoria, Ranieri: “Siamo arrabbiati. Il Sassuolo? Gioca a memoria”

Conferenza stampa per Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, in vista dell’impegno di domenica pomeriggio in campionato contro il Sassuolo. Intervenuto davanti ai media, il tecnico ha presentato la gara valida per la 21^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

SASSUOLO – “Tutte le gare in questo momento sono importanti. Il Sassuolo è una squadra che gioca a memoria, noi dovremo fare una grande partita e il pubblico dovrà aiutarci. Noi arriviamo alla partita arrabbiati, per la prima volta nella mia gestione nell’ultima gara non siamo stati squadra. Abbiamo fatto una pessima figura, mi dispiace per tutto il popolo blucerchiato. Ci aspetta un match difficile”.

PIEDI PER TERRA – “Ripartiamo con i piedi per terra, non ci siamo fatti prendere dall’euforia per i cinque gol con il Brescia. La Lazio sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Ciò che mi ha lasciato esterefatto, però, è che siamo stati aperti quando avevo detto di stare chiusi. Lasciamoci alle spalle questa partita e pensiamo a domani”.

TONELLI – “L’ho visto bene, è entrato nel modo giusto nel gruppo, anche perché era già stato qui. Con lui ancora non ho parlato, ma penso che potrebbe giocare dal primo minuto”.

JANKTO E RAMIREZ – “Jankto ha recuperato dalla febbre, Ramirez sta facendo tutto il suo lavoro”.

MERCATO – “Dobbiamo cercare di migliorare questa rosa. Il presidente sta cercando di aiutarmi e vedremo quello che potremo fare. Non possiamo pensare di prendere giocatori ai quali non possiamo arrivare”.

VOCI SOCIETARIE – “Non devono influire, noi dobbiamo pensare al campo. Dobbiamo stare chiusi dentro ad una bolla di sapone, anzi di piombo”.

TIFOSI – “Sono impagabili. All’inizio ho chiesto di starmi vicino perché da solo non ce l’avrei fatta”.

LOTTA SALVEZZA – “Negli ultimi anni i quaranta pnti sono bastati, il bello della Serie A è che non puoi mai stare al sicuro. Dovremo lottare fino alla fine”.