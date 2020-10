Sampdoria, Ranieri: “Siamo tornati dopo due non partite”

In uno dei momenti più delicati della stagione – con la doppia sconfitta consecutiva iniziale sul gruppone e le porte del calciomercato che girano a pieno ritmo dalle parti di Bogliasco – la Sampdoria di mister Ranieri sbanca l’ostico campo della Fiorentina. La prestazione al “Franchi” è da applausi, una prova di lotta e di governo che attesta sì la capacità di saper soffrire ma pure quella di poter ribattere colpo su colpo anche ad un avversario di qualità come i viola di Iachini. Claudio Ranieri, parla così a Sky Sport dopo la vittoria in casa della Fiorentina: “Le prime due sono state non-partite, ma ho finalmente rivisto una squadra compatta, convinta e che si aiuta: mi sono veramente piaciuti nonostante qualche errore, che ci sta sempre”.