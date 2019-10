Sampdoria, Ranieri: “Con la Roma gara emozionante. Quagliarella ritroverà il gol”

Prima conferenza prepartita da allenatore della Sampdoria per Claudio Ranieri che, come fosse uno scherzo del destino, affronterà domani la “sua” Roma, squadra del suo cuore. Ecco le parole dinnanzi ai giornalisti: “Sono soddisfatto di questi primi giorni, i ragazzi hanno messo entusiasmo, partecipazione e concentrazione. Sono stati degli allenamenti intensi, belli, propositivi. Mi stanno mettendo in difficoltà, i ragazzi devono stare sereni, io farò delle scelte che non saranno definitive, naturalmente. Il campionato è lungo e c’è bisogno di tutti. Il sabato sera riassumo la settimana e sceglierò l’undici ideale. Quagliarella? Si sta sciogliendo poco a poco, spero che domenica ritrovi il gol, sono sicuro che presto rigonfierà la rete”.

E ancora sulla squadra: “Il pubblico ci deve sostenere, stare dietro, soffiando del vento positivo, perdonandoci gli errori del passato. Ai miei ragazzi ho detto: l’errore non è un problema, ma poi serve una reazione se lo si commette. Possiamo anche fare cento errori, se però facciamo una giocata giusta in più”.

Sulla Roma e sulla partita “La Roma è squadra molto forte, servirà una grandissima prestazione. Faranno possesso palla e cercheranno la profondità, ho letto che un inizio di questo modo, dal punto di vista statistico, per loro coincide con una posizione di classifica di alto livello. Sono forti. Conosco bene ovviamente la Roma e spero di averla spiegata bene ai miei calciatori, sicuramente per me è emozionante come sfida. Voglio cominciare facendomi voler bene dai nostri tifosi”.

Sulla formazione: “Non ve la dico. Questa è una squadra intelligente, che sa adattarsi. Ha fatto vari cambiamenti e sa interpretare vari moduli…”.