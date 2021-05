Sampdoria, Ranieri: “Soddisfatto perchè la squadra ha acquisito giusta mentalità”

Vittoria convincente della squadra ligure che il tecnico Ranieri ha analizzato nel post partita

Successo convincente della Sampdoria contro la Roma a Marassi. Un gol per tempo e un rigore parato, la squadra blucerchiata regola con un netto 2-0 la compagine capitolina ancora scossa dall'imbarcata rimediata giovedì a Manchester nella semifinale di andata di Europa League. Il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri ha commentato il match ai microfoni di Sky: "Sono soddisfatto perchè i ragazzi stanno acquisendo la mia mentalità rimanendo attenti e giocando anche bene. Stasera abbiamo offerto una buona prestazione contro la Roma e la vittoria è meritata. Del rinnovo non so nulla ma stanno facendo i conti e Ferrero mi ha parlato delle difficoltà che ci saranno nella campagna acquisti".