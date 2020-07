Sampdoria, Ranieri: “Spal sfida ancora più difficile. I punti si fanno con la solidità”

Come di consueto Claudio Ranieri ha parlato a due giorni dalla sfida della sua Sampdoria. Domenica i blucerchiati scenderanno in campo contro la Spal per una delicatissima sfida salvezza.

Le parole del mister

In conferenza Ranieri ha presentato così la partita: “La vittoria contro il Lecce è stata importante perché ci ha dato fiducia e tre punti. Io però ho detto ai ragazzi che questa partita sarà più difficile di quella di Lecce perché la SPAL è una squadra che ci sta provando con molta leggerezza e determinazione. Ho visto le loro gare contro Napoli e Milan e i rossoneri sono riusciti a pareggiare in maniera incredibile al 94esimo. Sarà una partita veramente dura, ma bisognerà essere capaci di portarla in porto. La SPAL con Di Biagio sta giocando col 4-4-2, è una squadra molto compatta che ti pressa e riparte velocemente. E’ una partita che va letta bene e interpretata bene, consapevoli delle difficoltà che troveremo”.

Solidità

Ranieri ha chiesto ai suoi la stessa praticità fatta vedere contro il Lecce: “A Lecce siamo stati pratici e in questo momento è fondamentale esserlo. Solidi, senza troppi fronzoli: è così che si fanno punti. La mentalità della squadra in questo momento mi soddisfa: la Sampdoria negli ultimi anni non è mai stata abituata a lottare per non retrocedere, mentre squadre come Lecce o SPAL sono più abituate. Vedere la squadra acquisire questa mentalità e determinazione mi fa ben sperare, ma bisognerà essere sempre vigili e volitivi. Sono fiducioso, i ragazzi stanno correndo molto ed è segno che hanno lavorato benissimo”.