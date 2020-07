Sampdoria, Ranieri: “Stagione splendida. Senza tifosi il derby diventa una partita normale”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara contro il Genoa, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI RANIERI

Queste le sue parole in conferenza: “Noi abbiamo giocato la nostra partita. Certo, il Genoa aveva quel pizzico di motivazione in più ed è riuscito a fare due gol. Noi ne abbiamo fatto soltanto uno. Abbiamo spinto tanto, se ci fossero stati i nostri tifosi avremo forse tirato fuori qualcosa in più. Però non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto una stagione splendida, si sono tirati fuori nel momento giusto. Spiace perdere un derby ma il Genoa lo ha meritato e complimenti a loro. Giocare senza pubblico? E’ la cosa più brutta che ci possa essere. Una partita normale, senza la scenografia di tutti i tifosi. E’ un peccato ma questo è, andiamo avanti”.