Sampdoria, Ranieri: “Torregrossa innesto prezioso. Candreva? Voleva farmi morire…”

La Sampdoria si impone in rimonta sull’Udinese. Candreva e Torregrossa vanificano la rete iniziale di De Paul. I blucerchiati risalgono ulteriormente la classifica. Il tecnico Claudio Ranieri commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo eravamo determinati, ma l’Udinese andava via in contropiede. La loro velocità ci ha messo in difficoltà. Noi eravamo ordinati, anche se troppo chiusi con gli esterni. Non avrei voluto lasciare Quagliarella da solo in attacco: ha ricevuto pochi palloni. Vedevo che loro facevano troppo gioco. L’unica cosa da fare era mettersi come loro con due punte fresche. Prendendo Torregrossa si può cambiare qualcosa. Gli attaccanti a disposizione sono di ottima qualità. L’importante è trovare equilibrio. Spero che Torregrossa trovi presto i 90 minuti. Sembra che sia stato sempre con noi. Un ottimo ragazzo. Come calciatore mi piaceva e umanamente è un ragazzo solare. Può star bene con tutti, con Quagliarella, Gabbiadini… E’ importante per noi. Quagliarella? Se anche fosse stato triste, lo capirei. Chi vuole uscire dal campo quando si sta perdendo? Lui resta il nostro capitano. Sul rigore di Candreva ho pensato che volessero farmi morire di infarto (ride ndr.)”.