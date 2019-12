Sampdoria, Ranieri: “Vincere il derby è importante, ai ragazzi avevo detto che…”

Claudio Ranieri di derby se ne intende. Anche in questo di Genova, il suo primo, la sua Sampdoria ha vinto 1-0 contro il Genoa, ed ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: “Partita molto difficile, giocata col coltello fra i denti da entrambe le squadre. Difficile trovare il varco giusto, per fortuna noi l’abbiamo trovato: avevo detto che bastava rubare la palla e ripartire, visto che loro volevano giocarla sempre in maniera abbastanza intensa. Vincere il derby è sempre importante a prescindere dalla classifica, poi se andiamo a guardarla è naturale pensare che siano 3 punti importanti. Era importante disputare una buona gara, i nostri tifosi ci avevano chiesto di giocare col cuore e stasera sono stati magnifici. Bello vincere quando gli altri non possono più rimontare, è stata emozione impagabile”.

Su Thiago Motta: “Allenatore giovane, ma ha già dato un’impronta ben marcata e precisa alla propria squadra”.

Sul cambio Gabbiadini-Quagliarella: “Fabio aveva indurimento, l’ho cambiato per quello e per stanchezza”.

Sul morale: “Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, questa squadra sa giocare molto bene con il 4-3-1-2, ma anche con il 4-4-2 e il 4-4-1-1. Andiamo avanti determinati, vogliosi, con consapevolezza che nulla è fatto. Non siamo fuori dalle sabbie mobili“.