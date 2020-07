Sampdoria, Ranieri: “Vittoria cruciale. Alla squadra ho detto c’era in gioco la carriera”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna vinta contro la Spal, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Abbiamo vinto due battaglie importanti, cruciali, ma c’è da vincere la guerra. Bisogna essere umili e determinati, non mollare mai come successo sia a Lecce che oggi. Oggi ho visto una buona Sampdoria. Solo dopo il gol abbiamo rallentato, dovevamo continuare a spingere come avevo chiesto. Per fortuna ne abbiamo fatti altri due e siamo riusciti poi a controllare la gara. Avevamo giocatori di qualità come Bertolacci, che ha fatto bene, e Ramirez, ma anche Gabbiadini che ha tirato fuori tutti. Bravi tutti quanti, umili e concentrati, abbiamo chiuso gli spazi. Sapevamo che la SPAL avrebbe giocato bene, entrando dentro con triangolazioni. Devo dire che sono stati anche un po’ sfortunati. Motivazioni? Ho chiesto alla squadra di partire subito forte, perché non avevamo mai vinto due partite di fila. Ci stiamo giocando la Serie A, e per un attimo ho detto loro di pensare di essere in B. Ci stiamo giocando la carriera“.