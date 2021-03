Sampdoria, Ranieri: “Vittoria e porta inviolata: doppiamente felice”

La Sampdoria si impone contro il Torino e mette nel mirino il nono posto. La formazione blucerchiata sembra essere tornata nuovamente competitiva come a inizio stagione, quando era vicina alla zona Europa League.

LE PAROLE DI RANIERI

Il tecnico Claudio Ranieri analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo vinto e fatto il massimo per non subire gol. E’ una doppia contentezza. Abbiamo fatto gol su una bella azione. Sapevamo che il Torino non era l’ultima arrivata, date le rimonte contro Atalanta e Torino. Sapevamo di dover lottare su ogni centimetro. Abbiamo fatto una prima parte di stagione molto bella. Poi non siamo riusciti a fare punti. Non mi piace attaccarmi a fortuna o sfortuna. Siamo stati per tanto tempo nella parte sinistra della classifica e dobbiamo finire in quella posizione. Ci sarà da lottare. Sono sereno per il futuro”.