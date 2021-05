Sampdoria, Ranieri: “Vittoria importante e anche voluta”

Il commento del tecnico blucerchiato a fine match

La Sampdoria fa festa imponendosi sul campo dell'Udinese. Mesi fa Claudio Ranieri fissò l’obiettivo della Sampdoria a quota 52, doppiando il percorso dell’andata. Adesso che manca solo una partita alla fine del campionato, il traguardo è quanto mai vicino. Merito anche del blitz dei blucerchiati ad Udine: «Quella di stasera è una importante e voluta – afferma il mister -, perché teniamo molto ai 52 punti e possiamo ancora raggiungerli. Abbiamo dimostrato serietà e attaccamento al lavoro: è una soddisfazione per tutto quello che abbiamo fatto. Manca una partita, che non sarà facile, ma noi lotteremo fino all’ultimo secondo».

Noni. L’allenatore romano rilegge così l’1-0 maturato alla “Dacia Arena”: «Il primo tempo è stato un po’ troppo tattico, poi però ero sicuro che nell’ultima mezzora avremmo cercato di spingere e così è stato. Non volevo subire gol e il primo tiro dell’Udinese è arrivato dopo un’ora: devo dire bravi ai ragazzi, che stanno meritando tutto quello che stanno ottenendo. Il rigore? Ho sperato Quagliarella segnasse: l’ho tenuto al fresco perché volevo che poi desse tutto nel finale. So che gli mancano due gol ad un importante traguardo». Riguardo alla classifica, il tecnico dice: «Siamo noni sicuro, anche se il Verona ci raggiungesse; ma non vogliamo che questo accada. Saluteremo idealmente i nostri tifosi onorando anche l’ultima partita di questo campionato».