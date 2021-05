Sampdoria, Ranieri: “Vogliamo raggiungere i 52 punti”

Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida di domani contro lo Spezia

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia : “Fortunatamente dopo la partita non bellissima con l’Inter, anche se abbiamo corso più delle altre sfide, c’è subito un’altra partita. Lo Spezia ci ha battuto all’andata, abbiamo lo spirito di rivalsa e vogliamo fare una grande partita. Ogni gara deve essere quella della stagione, noi rispetteremo lo sport perchè io voglio una grande prova da parte dei miei giocatori”.

SULLO SPEZIA – “Mi aspetto un grande Spezia perché è ben organizzato, fa girare la palla, cerca le verticalizzazioni per le loro punte. Noi dovremo essere pronti a pressare e non farli ragionare”.

SUI TIFOSI - “Senza i tifosi è un altro sport, non è calcio. I nostri tifosi ci sono mancati tantissimo, non giocare con il coinvolgimento che solo un pubblico come quello della Sampdoria ti sa dare non è la stessa cosa. Mancano tre partite alla fine del campionato, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e adesso manca l’ultimo passo per arrivare a ciò che chiedo ai giocatori”.