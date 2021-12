Sampdoria, rapina a casa Ekdal: altro furto in quel di Genova…

Anche il centrocampista della Sampdoria vittima di un furto dopo il collega del Genoa Sirigu

L'ex Cagliari ha trovato le stanze a soqquadro e a sarebbe stato vittima di un furto per alcune migliaia di euro tra gioielli e apparecchiature hi-tech. Il giocatore pare abbia sporto denuncia ai Carabinieri soltanto lunedì, dopo l'allenamento, e avrebbe dichiarato di essere assicurato.

Il caso di Ekdal è l'ennesimo episodio di furto in quel di Genova dove non solo i calciatori vengono rapinati ma anche tante altre abitazioni in varie zone del capoluogo ligure, dalla Valpolcevera a Quarto e Nervi.