Sampdoria, rescinde Adrien Silva ma mercato in uscita tiene banco

Intanto la squadra pensa al Cagliari prossimo avversario il 6 gennaio

Continua sotto la pioggia fine di Bogliasco la preparazione della Sampdoria al match dell’Epifania con il Cagliari. Dopo una serie di torelli e un’esercitazione tecnico-tattica, Roberto D’Aversa e staff hanno diretto sul campo 1 del “Mugnaini” una partitella in famiglia, rinforzata da un nutrito gruppo di giovani della Primavera. Sedute individuali per Albin Ekdal (anche sul campo) e Valerio Verre (in palestra). Prosegue invece in Danimarca l’iter di recupero di Mikkel Damsgaard. Domani, martedì, nuovo mattutino in agenda. Intanto Adrien Silva ha rescisso il contratto con la Sampdoria, accettando l'offerta dell'Al Wahda, un club degli Emirati Arabi. Al calciatore offerto un triennale da 2 milioni netti a stagione, davanti alla quale Silva non ha esitato. Il prossimo CdA blucerchiato in programma intorno all’Epifania dovrà dettare le linee-guida suggerite dalla nuova gestione anche in materia di mercato. La priorità, comunque, è mettere in sicurezza le casse societarie, anche diminuendo il monte ingaggi. Dopo la cessione di Depaoli, questa è la settimana che può portare a un’accelerazione per il possibile trasferimento di Ekdal in Danimarca. Il Copenaghen insiste e Albin - in scadenza nel prossimo giugno - ci pensa.