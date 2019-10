Sampdoria, retroscena Di Francesco: sarebbe già stato esonerato se non fosse per…

Ultimo posto in classifica a parimerito con la Spal. Troppo pochi i tre punti conquistati in sette giornate dalla Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Ecco perché le voci sul probabile esonero del tecnico continuano a farsi sempre più insistenti.

Stando, però, alle informazioni raccolte sul tema, come riporta calciomercato.it, la posizione dell’allenatore sarebbe abbastanza solida per merito della volontà del patron blucerchiato Massimo Ferrero. Infatti, come si apprende, se dipendesse solo dai dirigenti della Sampdoria, Di Francesco sarebbe stato già esonerato dopo la sconfitta contro l’Inter. Solo la volontà del presidente ha protetto il tecnico, difeso dal numero uno che tanto lo ha voluto la scorsa estate. Attenzione, però, alle prossime gare con un nuovo ko che potrebbe far cambiare idea anche al suo massimo estimatore. Il nome di Stefano Pioli è quello più in auge per prendere eventualmente il posto di Di Francesco.