Sampdoria, retroscena Ranieri: Ferrero consigliato da Cassano e Totti…

Manca ancora l’ufficialità ma Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo aver esonerato Eusebio Di Francesco, il club blucerchiato si è affidato all’esperienza dell’ex tecnico di Roma, Nantes e Leicester. Una scelta, quella del patron del club di Genova, che sarebbe stata influenzata anche da due personaggi molto particolari.

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, un aiuto decisivo per la chiusura positiva della trattativa sarebbe arrivato da due ‘consiglieri speciali’: Antonio Cassano e Francesco Totti. Secondo il noto quotidiano ligure, Ferrero avrebbe sentito prima Antonio Cassano, con la scusa di un invito allo stadio Marassi, poi avrebbe chiesto all’ex giocatore un consiglio proprio su Ranieri. A sua volta Cassano avrebbe poi contattato l’amico Totti, sempre su richiesta del patron della Sampdoria, per chiedere anche a lui un pensiero su Ranieri. Secca la risposta del due che è stata affermativa e positiva. A quel punto Ferrero avrebbe chiamato Ranieri per comunicargli la sua più totale intenzione ad ingaggiarlo per salvare la Sampdoria.