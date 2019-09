Sampdoria, Rigoni è a Genova: “Non vedo l’ora di iniziare”

Emiliano Rigoni è a Genova. Il centrocampista argentino, proveniente dallo Zenit San Pietroburgo, è arrivato in città per sostenere le visite mediche e poi sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Sampdoria. Ecco le sue parole riportate da calciomercato.com.

ENTUSIASMO – “Sono felice di essere qui, adesso sosterrò le visite mediche e poi non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni in modo da integrarmi al meglio. Il ritorno in Serie A? Questo è un campionato che mi piace, ringrazio la Sampdoria per avermi dato questa opportunità. Con Di Francesco ancora non ho parlato, ma sicuramente lo farò a breve”.