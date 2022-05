Sampdoria, Rincon vede la salvezza: “Nostro pubblico ci spingerà”

Parla il centrocampista blucerchiato

Tomas Rincon , centrocampista della Sampdoria , ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio per 2-0 arrivata nell'anticipo del sabato della 36^ giornata.

GARA - "La prestazione è stata giusta anche perché prima di andare sotto abbiamo avuto due occasioni per segnare. Abbiamo incontrato una squadra di palleggiatori, con un gioco chiaro e definito: sapevamo che sarebbe stata tosta. Abbiamo fatto una partita migliore sotto tanti aspetti rispetto alle precedenti, dobbiamo però continuare a lavorare perché non è ancora finita e possiamo fare meglio", ha detto Rincon.

SALVEZZA - "La salvezza non ancora arrivata? Sapevamo che avremmo dovuto essere sul pezzo fino alla fine, dato il calendario e i risultati delle avversarie. Abbiamo delle partite toste, ma con questo atteggiamento e questa compattezza possiamo fare punti. Ripartiamo dalle cose fatte bene e correggiamo quelle sbagliate: la Sampdoria è viva. Tensione alta perché con la prossima partita in casa possiamo raggiungere l’obiettivo. Il pubblico, come già nel derby, ci spingerà".