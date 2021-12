Sampdoria ripresa dal Venezia nel finale. Il Torino ha battuto il Verona

Pobega ha risolto il match per i granata

La Sampdoria è stata fermata in casa dal Venezia con il punteggio di 1-1. Nell'altro match delle 18 successo del Torino sul Verona per 1-0. A Marassi due gol a inizio e fine partita decidono la sfida. A Gabbiadini bastano 55 secondi per sbloccare la partita su assist di Caputo. Tante chance Samp, soprattutto con Thorsby, per raddoppiare. Ma il Venezia non molla e trova il pari con una magia di Henry a tre dalla fine. Nel finale grandi chance per entrambe per vincerla. Samp a quota 19 punti, Venezia a 17. A Torino i granata hanno vinto grazie al gol di Bobega. Quinto successo nelle ultime sei partite casalinghe per il Torino. L'episodio decisivo arriva a metà del primo tempo quando Magnani commette fallo da ultimo uomo su Sanabria. Il Var segnala a Fabbri il rosso. Sulla punizione seguente arriva il gol di Pobega. Nella ripresa meglio il Verona ma Milinkovic Savic blinda i tre punti.