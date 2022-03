Sampdoria, rivoluzione Giampaolo: contro la Juventus alcuni big in panchina

Il tecnico deluso dall'atteggiamento di alcuni giocatori nella sfida contro l'Udinese

Non è andata giù a Marco Giampaolo la sconfitta contro l'Udinese della sua Sampdoria . Un k.o. arrivato per un approccio sbagliato che ha portato i suoi a subire le due reti decisive nei primi quindici minuti di gioco. La delusione del tecnico è stato visibile nel post partita quando, per sua stessa ammissione, ha definito inaccettabile un risultato simile.

Ecco perché, come sottolineato in queste ore da Il Secolo XIX, qualcosa potrebbe cambiare nella formazione che affronterà la Juventus nel prossimo weeekend. Giampaolo, per nulla soddisfatto dell'atteggiamento messo in campo dai blucerchiati, avrebbe pensato di cambiare diversi big e con loro anche le gerarchie. Si annunciano quindi esclusioni eccellenti dall'undici di partenza che sfiderà i bianconeri nella 29^ giornata. Tutti in discussione e sotto esame. Il mister vuole una reazione e soprattutto punti per affrontare al meglio il finale di stagione che rischia di vedere i blucerchiati in mezzo alla lotta per non retrocedere.