Sampdoria-Roma a rischio per il maltempo: le ultime sulla gara del Ferraris

Potrebbe essere a rischio rinvio la gara tra Sampdoria-Roma prevista per domani pomeriggio a Marassi alle 15,00. A causa del maltempo, la gara del Ferraris è in forte dubbio. L’esordio di Claudio Ranieri potrebbe dunque slittare anche se ancora si attendono conferme.

Le prossime ore saranno decisive. Da venerdì sera, infatti, a Genova è scattata l’allerta meteo gialla e decisivo al fine del rinvio o meno della partita sarà il bollettino meteo dell’Arpal. Nel caso in cui l’allerta passerà da gialla a rossa la partita verrà rinviata d’ufficio, mentre se le condizioni non dovessero peggiorare si dovrebbe giocare. L’ufficialità su Sampdoria-Roma è attesa per il tardo pomeriggio di oggi.