Sampdoria, Romei: “Derby col Genoa mancherà. Il futuro di Quagliarella e Sabiri…”

Sulla stagione appena conclusa nella quale è arrivata una salvezza un po' troppo sudata: "I tifosi della Samp sono straordinari e meritano il meglio. Ci hanno dato un grandissimo supporto, non ci sono parole. La barca era in un mare in tempesta, con l'aiuto di tutti l'abbiamo portata in porto schivando qualche scoglio. Se c'è stata paura? La paura è un sentimento che non ci appartiene, eravamo preoccupati. Lo stesso la squadra, ragazzi che adoro. La situazione era difficile, se fai 36 punti qualche problema c’è stato ma la compattezza di tutti ha fatto sì che fossero risolti e ci potessimo salvare. Ora dobbiamo andare avanti, con senso di responsabilità come quando siamo entrati in carica", ha detto Romei.