Sampdoria, Sabiri match winner nel derby: “Vi spiego il gol e la mia esultanza”

Il calciatore decisivo con la sua rete nel derby della Lanterna finito 1-0 per i blucerchiati

In quel di Genova, sponda Sampdoria, è senza dubbio Sabiri l'uomo copertina di queste ore. Il centrocampista offensivo ha segnato la rete dell'1-0 che ha deciso il derby della Lanterna della 35^ giornata di Serie A. Un goal in scivolata che gli ha permesso di spedire la palla dietro le spalle di Sirigu anticipando la retroguardia avversaria con perfetta scelta di tempo. Il tutto, chudendo un'azione da lui iniziata rubando un pallone importante in mezzo al campo. Nel post match, proprio il classe 1996 ha parlato ai canali ufficiali della società.