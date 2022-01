Sampdoria, Sabiri si presenta: “Voglio diventare importante per questo club”

Arrivato nelle scorse giornate, il fantasista ha rilasciato la prima intervista per il nuovo club

IN CAMPO - "Ho giocato in Bundesliga e in Premier League: ora sono qui e sono pronto. Le mie qualità? Mi piace tenere la palla, attaccare gli spazi, tirare, segnare e fare assist. Ho fatto il trequartista e la mezzala. Dove il mister vuole che gioco, mi faccio trovare pronto. Ho giocato due anni in Germania e in Inghilterra ma sono davvero contento di essere qui alla Sampdoria. È veramente un onore essere il primo marocchino che gioca per la Sampdoria. Certo ho vissuto tanto in Germania ma il mio cuore resterà per sempre in Marocco. E queste sono le mie importanti radici. Un obiettivo? Diventare un giocatore importante per questo club".