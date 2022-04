Sampdoria, Sabiri: “Zidane e Ronaldinho mia ispirazione. Vorrei il Mondiale col Marocco”

Parla il fantasista blucerchiato

IMPATTO - "Prima di tutto sono molto felice di essere qui. Il mio obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra: è quello che sto cercando di fare ed è quello per cui mi sto allenando. In questo momento sono molto felice di essere qui e di poter aiutare la squadra", ha detto Sabiri. Sulla differenza di calcio tra Germania e Italia: "Penso che siano tre leghe completamente diverse. La Bundesliga è un campionato diverso dalla Premier League e anche da quello italiano ma penso che la Serie A sia il calcio che mi si addice di più: per questo sono molto felice di essere qui. È un calcio tecnico con molta tattica e penso di avere molto da migliorare, anche con il nostro allenatore che è molto attento a tutti i dettagli. Per questo sono felice di essere qui".