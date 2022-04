Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva la partita, visibile tramite qualsiasi tipo di televisore. Coloro che possiedono una televisione non di ultima generazione, per vedere la piattaforma devono collegarla ad una console da gioco come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5 oppure ad un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick. Per quanto riguarda le smart tv, invece, basterà accedere all'apposita app.