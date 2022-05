Sampdoria, Sensi out contro la Lazio: lesione all’adduttore per il centrocampista

Le condizioni del centrocampista blucerchiato

Brutte notizie per Marco Giampaolo in vista del match contro la Lazio. L'allenatore della Sampdoria dovrà infatti fare a meno di Stefano Sensi, pedina importante del centrocampo blucerchiato. Come riportato sul sito ufficiale del club, il giocatore ha saltato l’ultimo allenamento, dopo aver riscontrato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra. Si cercherà di recuperarlo per le ultime due giornate di campionato. Questo il comunicato ufficiale della Doria: