Sampdoria, senti Torregrossa: “Servono continuità e affiatamento”

Ernesto Torregrossa spiega il suo punto di vista su cosa serve alla Sampdoria per tornare grande

La Sampdoria ha vissuto una stagione positiva con il nono posto finale e un bottino di 52 punti. La formazione blucerchiata, però, promette di crescere, con margini di miglioramento interessanti. L'attaccante Ernesto Torregrossa è stato una delle grandi rivelazioni dell'ultima stagione, pur essendo arrivato nel club ligure solo a gennaio, durante il mercato di riparazione. Il centravanti ha parlato proprio di questo argomento ai microfoni di Sky Sport: "Siamo molto entusiasti di ricominciare. Si fatica ma siamo carichi per la nuova stagione. D’Aversa? Conosco molti giocatori che lo hanno avuto a Parma e me ne avevano già parlato. Sono contento di come sia iniziato il ritiro. Speriamo che ci sia sempre più affiatamento nel gruppo". Quindi un'analisi sugli obiettivi prefissati dalla formazione ligure in vista della prossima stagione: "Avere continuità, non farmi più male e dare tante gioie ai tifosi. Con la speranza di tornare a giocare in stadi pieni".