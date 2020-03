Sampdoria, senti Zaccheroni: “Yoshida? L’ho scoperto io…”

Lo scorso 8 marzo marzo, Maya Yoshida ha collezionato la sua prima presenza con la maglia della Sampdoria. Il difensore giapponese ha esordito dal primo minuto nella gara contro il Verona, poi vinta dai blucerchiati per 2-1, dimostrando personalità e sicurezza. Di lui, a La Repubblica, ha parlato l’ex commissario tecnico del Giappone Alberto Zaccheroni.

NESSUNA SORPRESA – “Per me Yoshida non è una sorpresa. L’ho scovato che giocava in Olanda, sono andato a vederlo ed è subito diventato un titolare inamovibile. E’ un giocatore che fa le due fasi, difesa e attacco. Cannavaro voleva portarlo a Dubai, mi chiamò per un consiglio”.

COLLEY SMENTISCE LA SAMPDORIA: “NON HO IL CORONAVIRUS”