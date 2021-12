Sampdoria si cambia sul mercato: tra le uscite anche un big

Il club blucerchiato si muove sul mercato in uscita

Redazione ITASportPress

Una nuova era è iniziata in casa Sampdoria con la nomina del neo presidente Lanna. Ma le vicende extra campo vanno di pari passo anche con quelle del terreno da gioco e... del mercato. Ebbene sì, perché la situazione in casa blucerchiata resta delicata e come riportato da La Gazzetta dello Sport a gennaio la società proverà a fare cassa, se arriveranno offerte allettanti per i suoi uomini migliori.

Tutto parte dalla convinzione che seconde linee come Dragusin e Ciervo abbiano fatto bene quando chiamate in causa e hanno ricevuto "la promozione" di mister D’Aversa. Questo potrebbe accelerare la partenza di qualche titolare. Su tutti di Thorsby, forte centrocampista, perno della squadra. Il norvegese è un uomo imprescindibile della mediana blucerchiata, ma in presenza di cifre interessanti la Samp ne valuterà la cessione.

Stesso discorso vale per Silva e Colley. Da definire, poi, anche il caso Ihattaren con la Juventus che dovrà in qualche modo compensare la sua fuga in patria.