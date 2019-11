Sampdoria, si ferma Bonazzoli: lesione muscolare, potrebbe rientrare nel 2020

L’attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli rischia uno stop di circa un mese e mezzo, per questo dovrebbe rimanere lontano dai campi fino al 2020. Infortunatosi contro l’Atalanta, il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali da parte dello staff sanitario blucerchiato e gli è stata diagnosticata una lesione al flessore della coscia destra, confermando le previsioni. Si cerca di recuperarlo per il 18 dicembre, in occasione della sfida alla Juventus, altrimenti si andrà al 5 gennaio, quando la squadra di mister Ranieri dovrà vedersela col Milan.

Così il club sul proprio sito ufficiale:

“Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto dallo staff sanitario blucerchiato il calciatore Federico Bonazzoli hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. L’attaccante, infortunatosi nel primo tempo della partita di domenica scorsa con l’Atalanta, ha già avviato il programma di recupero fisioterapico e sarà rivalutato nel prossimi giorni”.

Su Facebook, invece, ecco il post per Bonazzoli: “Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì. Forza Federico, ti aspettiamo presto in campo”.