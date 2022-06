Sampdoria, sono due i top player nel mirino

La Sampdoria sta pensando alla prossima stagione di Serie A. Dopo una salvezza sofferente, il club blucerchiato vuole rinforzare la squadre e aggiungere nuovi innesti nell'organico del tecnico Marco Giampaolo. L'obiettivo della dirigenza è chiaro: sino a quando non ci saranno entrate di denaro, la società non procederà a spese per cercare di far quadrare i conti. La Samp tifa per il trasferimento di Milan Skriniar dall’Inter al Paris Saint Germain: i nerazzurri chiedono 80 milioni, ma si può chiudere la trattativa a sessanta, di cui 12 destinati proprio alla Sampdoria. Sarebbe un grande aiuto per le casse del club, che potrebbe spianare la strada anche a qualche acquisto, soprattutto in attacco, il reparto che più deve essere rinforzato.