Sampdoria, sportività Gabbiadini verso il derby: “Genoa a rischio B? Non uno stimolo in più”

Una salvezza quasi conquistata e un derby che si avvicina e che potrebbe mettere in crisi i rivali cittadini. La Sampdoria si prepara alle ultime sfide della stagione e Manolo Gabbiadini, attaccante blucerchiato, si sofferma ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento personale e della squadra.

Gabbiadini: “Genoa a rischio B non uno stimolo in più”

“Il derby col Genoa? Sarà diverso perché in genere è qualcosa di spettacolare, che si gioca anche prima della partita, già dal riscaldamento quando le squadre entrano in campo. Quindi giocarlo a porte chiuse sarà molto triste però dobbiamo rendere felici i tifosi anche da casa quindi ce la metteremo tutta per fare un grande risultato“. Queste le parole di Gabbiadini sulla sfida contro il Grifone che andrà in scena domani sera a Marassi. “Ho già segnato nel derby due volte? Sì, ma non è mai abbastanza quindi penso sempre al prossimo: bisogna far bene e portare a casa i tre punti che sono importanti per noi e per i tifosi. Il primo fu anche un po’ fortunato perché volevo tirare la punizione sul secondo palo. Mihajlovic mi diceva di tirare sempre così. L’anno scorso invece non stavo benissimo ed entrai a gara in corso, ero un po’ arrabbiato e volevo dare il mio contributo, poi alla fine sono entrato e ho fatto gol, sono stato contento”.

E su quello che potrebbe significare per i rivali perdere il derby in un momomento in cui la classifica mette paura in proiezione Serie B, Gabbiadini si dimostra molto sportivo anche con le parole: “Non è uno stimolo ulteriore, assolutamente, pensiamo soltanto a noi. Non guardo la classifica, a noi dice bene e a loro meno ma andiamo in campo per fare la nostra partita a prescindere da tutto. Il derby è sempre stata una partita difficile, sotto il livello dell’agonismo e gli altri punti di vista. È una goduria per chiunque, dal giocatore al tifoso, anche se non tifa né Genoa né Sampdoria, perché è uno spettacolo”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE