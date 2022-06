Sampdoria, spunta l’ex Roma Pallotta per comprare la società

Nell’ambito della cessione della Sampdoria emerge un possibile interessamento di una vecchia conoscenza del calcio italiano: James Pallotta , ex presidente della Roma. Come riportato da La Repubblica , l'ex numero uno dei giallorossi sarebbe, infatti, dietro ad una delle due cordate americane che hanno iniziato la due diligence per acquistare la società blucerchiata.

Gli indizi sarebbero legati alla volontà, già manifestata in precedenza, di Pallotta di rientrare nel calcio italiano, seguiti dalla possibilità di rilevare un club con un alto potenziale inespresso per mancanza di strutture. Il quotidiano italiano precisa che non ci siano certezze in merito alla vicenda ma che si tratti solo di indiscrezioni. "Emerge la figura di James Pallotta come possibile ipotesi per la futura proprietà della Sampdoria. Non c'è nessuna traccia certa in nostro possesso, solo indiscrezioni, ma non sarebbe una sorpresa vederlo comparire a capo della cordata che, secondo gli auspici del CdA, dovrebbe rilevare la Sampdoria entro il 2022", queste le parole di Repubblica.