Sampdoria, squalificato per quattro mesi il presidente Ferrero. Ecco il motivo

Non è una bella situazione in casa Sampdoria: oltre agli scarsi risultati ottenuti sul campo, con il derby della Lanterna alle porte, la squalifica per quattro mesi inflitta dalla Figc al presidente Massimo Ferrero. Secondo la Federcalcio, infatti, il patron blucerchiato avrebbe violato il codice di giustizia sportiva all’Art. 1 Comma 1 e altre nome federali, prelevando un milione e 159mila euro dalle casse del club per girarli ad un’altra società del gruppo Ferrero, la Vici Srl. Ci sono state irregolarità sui pagamenti dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco. Squalificata anche la Sig. Vanessa Ferrero, alla Samp anche un’ammenda di 15mila euro.