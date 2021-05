Sampdoria stende la Roma

La Roma rischia di uscire seriamente dalla Europa

Vince la Sampdoria contro la Roma l'ultimo match della 34^ giornata di Serie A. Terza sconfitta di fila per i giallorossi dopo Cagliari e Manchester: stop a Marassi per 2-0 contro la Sampdoria dell'ex Ranieri. In avvio gol annullato a Dzeko per fuorigioco, vantaggio di Silva che sfrutta l'incomprensione tra Fuzato e Kumbulla. Altre due reti non convalidate a Dzeko e Mayoral, raddoppia Jankto mentre Audero para il rigore del bosniaco al 71'. Fonseca non svolta e resta 7° a +2 sul Sassuolo: giovedì c'è il ritorno con lo United in Europa League.