Sampdoria, striscione dei tifosi per Gabbiadini: “Torna presto. Forza Manolo”

I fan blucerchiati vicini all'attaccante dopo il brutto infortunio che lo obbligherà a stare fermo per il resto della stagione

"Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo". Erano state queste le parole della Sampdoria sulle condizioni dell'attaccante Manolo Gabbiadini a seguito dell'infortunio subito nel match di campionato contro il Sassuolo.

Una dura tegola da digerire per il giocatore e per tutto l'ambiente blucerchiato che, da qui alla fine dell'anno, dovrà rinunciare al centravanti che stava ingranando alla grande con una serie di sfide disputate da protagonista con tanti gol e belle prestazioni.

L'infortunio di Gabbiadini è stato vissuto in modo davvero unico anche dalla tifoseria blucerchiata che, come riportato da TMW, questa mattina a Bogliasco ha voluto far sentire la propria vicinanza al giocatore. "Ritorna presto in campo. Forza Manolo". Poche parole ma importanti quelle apparse su uno striscione appeso al centro sportivo della Sampdoria. Un modo per i fan della Samp e dell'attaccante di provare ad aiutare, almeno psicologicamente, il giocatore a reagire alla grande sfortuna.