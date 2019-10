Sampdoria, striscione per Mihajlovic dei tifosi: “Avanti Sinisa!”

La dura malattia contro la quale sta combattendo Sinisa Mihajlovic ha scosso l’intero mondo del calcio, con numerosissime testimonianze di solidarietà giunte nei confronti dell’allenatore del Bologna. Tra queste, si registra anche quella dei tifosi della Sampdoria, squadra nella quale il serbo ha giocato dal 1994 al 1998. I supporter blucerchiati, durante la partita del Dall’Ara contro i rossoblu, hanno infatti esposto uno striscione con su scritto: “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Avanti Sinisa!”.

Una dimostrazione d’affetto che avrà fatto sicuramente piacere a Mihajlovic, che non ha potuto essere quest’oggi in panchina: l’allenatore, nei giorni scorsi, è infatti tornato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per la prosecuzione del programma di terapia a cui è sottoposto.