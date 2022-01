Sampdoria su Sensi, Bergomi approva: “Sue qualità utili ai blucerchiati”

Il commento dell'ex difensore

Gennaio, si sa, è il mese del calciomercato. In Serie A sono tante le squadre che stanno cercando di sistemare la rosa nel modo migliore per poter chiudere la stagione positivamente. Anche la Sampdoria del nuovo presidente Lanna si muove e tra le varie operazioni che si potrebbero concretizzare c'è quella per il centrocampo. Nl mirino dei blucerchiato ci è finito Stefano Sensi dell'Inter.

Infortuni e prestazioni importanti dei compagni di reparto ne hanno limitato l'impiego in questa stagione, ma in quel di Genova Sensi potrebbe ritrovare quello "sprint" avuto al Sassuolo che gli aveva fatto conquistare appunto la chiamata dei nerazzurri e anche dell'Italia di Roberto Mancini. La pensa esattamente così anche Beppe Bergomi, storico difensore, che negli studi di Sky Sport ha commentato questo rumors di mercato: "Sensi è un giocatore importante, frenato da troppi infortuni. Ha trovato poco spazio in una rosa completa come l'Inter, è da capire come lo vorrà usare D'Aversa. La qualità di Sensi in un centrocampo fisico come quello della Sampdoria può essere utile".